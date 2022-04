Exército prorroga inscrições de concurso com mais de 1.000 vagas

Governo Federal/Divulgação (foto: Governo Federal/Divulgação) Escola de Sargentos das Armas e o Departamento de Ensino e Cultura anunciaram a prorrogação das inscrições do concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação e Graduação de Sargentos, do Exército Brasileiro.

Conforme a nota de retificação, as inscrições, iniciadas no dia 7 de março de 2022, foram prorrogadas até a data de 6 de maio de 2022. O cadastro deve ser feito exclusivamente por meio do site da Escola de Sargentos das Armas. Para homologar a participação, é necessário quitar a taxa de inscrição, no valor de R$ 95,00. Além disso, ocorreram mudanças em subitens do edital. Confira como ficou o cronograma: Diário Oficial/Reprodução (foto: Diário Oficial/Reprodução)

Ao todo serão preenchidas 1.100 vagas distribuídas entre as seguintes áreas

Área Geral: sexo masculino (900) e sexo feminino (105), nas seguintes qualificações: Infantaria; Cavalaria; Artilharia; Engenharia; Comunicações; Material Bélico - Manutenção de Viatura Auto; Material Bélico - Manutenção de Armamento; Material Bélico - Mecânico Operador; Material Bélico - Manutenção de Viatura Blindada; Manutenção de Comunicações; Topografia; Intendência e Aviação - Manutenção;

Área Músico: Clarineta em MIB/Clarineta em SIB (6); Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB (1); Saxofone em MIB/Saxofone em SIB (3); Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda (3); Trombone Tenor em SIB (de vara)/ Trombone Baixo em SIB (de vara) (10); Trompete em MIB/SIB - Cornetim em SIB / Flueglhorne em SIB (12); Tuba em MIB/Tuba em SIB (5);

Área saúde (55).

Para participar, é necessário que os interessados cumpram algumas exigências, tais como:

Ser brasileiro nato;

Possuir o ensino médio completo;

Para o candidato da área de Saúde, ter concluído o curso técnico em enfermagem ou curso superior em enfermagem até a data de sua apresentação na Unidade Escolar Tecnológica do Exército;

Ter entre 17 e 24 anos completos para a área geral; e entre 17 e 26 anos completos para as áreas de músico e saúde, referenciadas a 31 de dezembro do ano da matrícula;

Possuir altura mínima de 1,60m para os candidatos do sexo masculino e 1,55m para as candidatas do sexo feminino;

Não ter filho ou dependente;

Não ser casado ou ter constituído união estável;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se for o caso.

Etapas de seleção

Os candidatos do concurso de Sargentos das Armas serão selecionados mediante prova, de caráter eliminatório e classificatório, inspeção de saúde, exame de aptidão física, comprovação dos requisitos para a matrícula, heteroidentificação e exame psicológico, sendo todas as fases de caráter eliminatório. Para os concorrentes ao cargo de músico, haverá exame de habilitação musical.