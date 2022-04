Concorrência! Concurso do MPGO registra mais de 17 mil inscritos

MPGO/Divulgação (foto: MPGO/Divulgação) Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Ministério Público de Goiás (MPGO) divulgaram a relação de inscritos do concurso MP GO 2022 para servidores de nível médio e superior. A seleção soma 17.657 candidatos que disputarão uma das 35 vagas.

Os cargos mais concorridos são os de secretário e assistente administrativo foram os que tiveram a maior procura, totalizando:

Cargo Vagas Candidatos Candidato/Vaga Analista Contábil 5 699 139,80 Analista em Edificações - Arquitetura e Urbanismo 2 526 263,00 Analista em Informática 1 315 315,00 Analista em Serviço Social 1 329 329,00 Analista Jurídico 2 3977 1.988,50 Assistente Administrativo 6 4032 672,00 Assistente de Informática 3 682 227,33 Assistente Programador 4 276 69,00 Secretário Assistente 11 6821 620,9 Total 35 17.657 -

Do total de vagas, 24 são para o nível médio e 11 para nível superior. Além das chances imediatas, será formado um cadastro de reserva, para contratações durante o prazo de validade, que será de 2 anos. Provas Os exames para a seleção do MOGO serão realizados no dia 1º de Maio, em Goiânia-GO. A prova terá caráter eliminatório e/ou classificatório. Os candidatos a um cargo de nível superior vão realizar o exame pela manhã, enquanto os de nível médio, à tarde: provas de nível superior: 8h às 12h;

provas de nível médio: 15h às 19h.

Na prova objetiva, o candidato responderá a 60 questões, valendo um ponto cada, e versando pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15); Raciocínio Lógico e Matemático (10); Noções de Informática (5); e Conhecimentos Específicos (30).



O Concurso O edital do concurso do Ministério Público de Goiás (MPGO) foi publicado em janeiro e visa o provimento de cargos do quadro do serviço auxiliar de Goiânia. São 35 vagas, de níveis médio e superior, distribuídas da seguinte forma:

Nível Cargo/Especialidade Vagas Superior Analista Contábil 5 Analista em Edificações / Arquitetura e Urbanismo 2 Analista em Informática 1 Analista em Serviço Social 1 Analista Jurídico 2 Médio Assistente Administrativo 6 Assistente de Informática 3 Assistente Programador 4 Secretário Assistente 11



Para os cargos de nível médio, a remuneração atribuída será de R$4.437,22, enquanto para graduados o MP GO proporciona R$8.912,97 mensais. Todos os selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições estão encerradas. O certame é organizado pel a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas objetiva e discursiva serão realizadas em 1º de maio.

Das vagas, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência e 20% a candidatas e candidatos negros.

O concurso será acompanhado e fiscalizado pelo MPGO, por meio da Comissão de Acompanhamento de Concursos da Comarca de Goiânia. Saiba mais: Secretaria de Saúde do DF retifica edital de seleção emergencial IBGE retifica edital de concurso para agentes e recenseadores