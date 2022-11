Vale prorroga inscrições para capacitação de mulheres negras

O programa de aceleração de carreira é uma iniciativa externa da Vale para propagar conhecimento, não acarretando relação de trabalho entre as participantes e a empresa. O processo seletivo também será de forma on-line, com entrevistas individuais. O resultado será divulgado em dezembro e a aula inaugural do programa acontecerá ainda em 2022. Diversidade e inclusão

O programa, desenvolvido em parceria com consultores especialistas na pauta racial, terá uma média de três horas de dedicação semanal e será em horário noturno para não comprometer a rotina de trabalho das participantes. As inscrições podem ser feitas neste endereço





“A Vale vem desenvolvendo diversas iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão buscando contribuir para termos uma sociedade mais justa e com equidade de oportunidades. Somos agentes de transformação e, com este programa, queremos estimular a troca de conhecimento e empoderar essas 100 mulheres negras para que elas possam se desenvolver ainda mais no mercado de trabalho e alavancar suas carreiras”, afirma Marina Quental, vice-presidente executiva de pessoas da empresa.









Leia mais: Grupo Supernosso tem 400 vagas para preencher.