INSS abre concurso com 1.000 vagas; salário é de R$ 5.905,79

Serão mil vagas destinadas a 97 agências por todo o país (foto: Freepik/Reprodução)

O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou nesta quinta-feira (15/9) o edital do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com 1.000 vagas para todo o Brasil.



O salário é de R$ 5.905,79. As vagas são para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio de escolaridade. As inscrições começaram amanhã (16/9) e vão até 3 de outubro, pelo portal do Cebraspe.

Ainda de acordo com o INSS, há 122 vagas para Minas Gerais, das quais 11 são para BH.

Para se inscrever a taxa de inscrição é de R$ 85, mas candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde podem pedir isenção do valor.

Das mil vagas, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência e 20% serão destinadas a pessoas autodeclaradas pretas. No ato da inscrição, o candidato escolhe para qual agência quer concorrer, e se aprovado, será alocado nela. São 97 gerências executivas localizadas em todas as unidades do país.

Provas

As provas serão no dia 27 de novembro, e os candidatos terão três horas e meia para fazer as provas objetivas. A prova irá exigir conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático, além de questões sobre benefícios da previdência e da lesgislação previdênciária.

A prova terá 120 questões, objetivas (verdadeiro ou falso) e discursivas, com tamanho máximo de resposta em até 15 linhas.

Haverá também, um curso de formação, que será realizado nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.



O curso terá duração de 180 horas, com atividades no perído diurno e noturno, e durante a formação, o candidato receberá um auxílio de 50% do valor do salário da vaga.

O prazo de estudo para as provas foi reduzido para dois meses, então, candidatos terão de ficar atentos à divulgação do conteúdo dos testes. É a primeira vez que o INSS implanta o curso de formação, para melhorar a ambientação de quem passar no concurso.

Nota

A nota de cada candidato será aplicada da seguinte forma: