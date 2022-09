Concurso da Prefeitura de Goiânia: resultado preliminar é divulgado

(foto: USP Imagens/ Divulgação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG), banca organizadora, divulgou o resultado preliminar do concurso da Prefeitura Municipal de Goiânia , nesta quarta-feira (14/9). Os resultados são referentes ao cronogramas C e D da seleção.

Fazem parte do cronograma C os cargos de analista em assuntos sociais e em comunicação social, além de analista em cultura e desportos e em obras e urbanismo e profissional de educação II.



Já o cronograma D é composto pelas seguintes funções: auxiliar em saúde, que inclui auxiliar de enfermagem, auxiliar de farmácia e auxiliar em saúde bucal, e de técnico em saúde, incluindo técnico de enfermagem do trabalho, técnico de enfermagem geral, entre outras.

Até março deste ano o certame estava suspenso devido a pandemia da covid-19. O novo cronograma da retomada foi divulgado no Diário Municipal de Goiânia no dia 8 de março. A prova objetiva foi aplicada em 25 de maio deste ano.



Aprovados e nomeados vão receber subsídio mensal que varia entre R$ 1.075,49 a R$ 3.452,93, alternando conforme o cargo desejado pelo candidato. A jornada de trabalho semanal, também varia entre 20 a 40 horas.

Sobre o concurso

O edital oferta 1376 vagas destinadas as áreas educação, saúde, assistência social e infraestrutura e para provimento da formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são dividas em 5 cronogramas, sequenciados em ordem alfabética.



A validade deste Concurso será de até dois anos, contados a partir da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

