Aprovados no concurso da Polícia Federal de 2021 são nomeados

Consta no Diário Oficial da União desta terça-feira (10/1) a nomeação dos aprovados no concurso público da Polícia Federal realizado em 2021.

No documento, estão disponíveis os nomes dos aprovados que atuarão nos cargos de agentes de polícia e delegados da corporação.





O concurso da PF foi realizado em 2021 e ofertou 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi a banca organizadora.





Confira a listagem a partir da página 33 do DOU.

Os aprovados receberão o salário inicial entre R$ 12.522,50 e R$ 23.692,74, a depender do cargo escolhido. As carreiras exigem nível superior em qualquer área de formação, com exceção do posto de delegado, que exige graduação específica em direito.