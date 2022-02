Vilma Alimentos oferece 20 vagas para as unidades de Betim e Contagem

Caso haja interesse por outro setor, é possível enviar o currículo para o banco de talentos para oportunidades futuras (foto: Layer/Site Vilma Alimentos)



As inscrições são As inscrições são efetuadas por meio do site . Caso haja interesse por outro setor, é possível enviar o currículo para o banco de talentos para oportunidades futuras, pelo email: curriculos@vilma.com.br.

A indústria nacional ofertou, em 2021, mais oportunidades de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho e Previdência, do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), mostram que foram criadas cerca de 3 milhões de vagas no ano passado em vários setores produtivos.Em sintonia com o saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada, a Vilma Alimentos , em fase de expansão de suas atividades na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de contratações em diversas áreas.

Já foram contratados mais de 100 colaboradores e ainda há cerca de 20 vagas a serem preenchidas. As vagas são para as unidades de Betim e Contagem e também destinam-se às Pessoas com Deficiência (PCD).





“Neste momento de pandemia, com muitas pessoas à procura de um novo emprego, é muito bom saber que podemos contribuir oferecendo oportunidades de trabalho para essas pessoas”, afirma a gerente de RH da Vilma Alimentos, Daise Costa. “Também valorizamos a inserção das Pessoas com Deficiência, por meio do nosso Programa de Inclusão (Sinergia)", reitera.





Há oportunidades para as seguintes áreas em Betim:

Auxiliar de produção

Operador de máquinas

Auxiliar de armazenagem

Operador de empilhadeira

Operador de caldeira

Mecânico industrial

Há oportunidade também para a matriz, em Contagem: