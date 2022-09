Concurso TRT BA: edital de abertura sofre alterações; confira

(foto: Divulgação/ TRT-15)

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (14/9) o edital de retificação do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede na Bahia. As mudanças são referentes aos cargos, inscrições e conteúdo programático.Em relação aos cargos foram alterados trechos referentes à escolaridade/pré-requisitos (a serem comprovados no ato da posse de três funções). Nos cargos de analista judiciário - área apoio especializado - especialidade arquivologia e analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia (segurança do trabalho) foi tracado em ambos os cargos o órgão que o candidato dever ser registrado, agora o registro tem que ser no Ministério do Trabalho.

Já para o cargo de técnico judiciário - área apoio especializado - especialidade enfermagem foi acrescida a exigência de ter formação em curso Técnico de Enfermagem que antes era requisitado somente ensino médio completo.

Sobre as inscrições foi alterado o isubitem 4.23.2 que deve ser lido da seguinte maneira: "A prova da idade da criança será feita mediante declaração e apresentação da respectiva certidão de nascimento durante o período das inscrições, no link de Inscrição via internet, nos termos do item 4.22.", esclarece o documento.



Por fim, também foi alterado o cronograma progrático refente a função de analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia (segurança do trabalho) no qual foi retirado as seguintes leis em vigor: "Decreto Estadual nº 52.516, de 17 de agosto de 2015 (atual) e nº 52.028/2014, nº 51.518/2014; nº 51.803/2014 e nº 52.009/2014 (anteriores). Lei Complementar nº 14.376/2013. Lei Complementar nº 14.555/2014 e Resoluções Técnicas do CBMRS atuais e antigas em vigor publicadas no Diário Oficial do RS".

Do concurso

O edital do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) foi publicado em 9 de setembro. O certame oferece vagas de nível médio e superior em diversas especialidades.

As inscrições serão abertas no dia 15 de setembro, e ficarão disponíveis até o dia 11 de outubro. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível no site da FCC, e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 160,00 (para os cargos de analista), e R$ 110,00 (para os cargos de técnico).

Compõem o concurso: provas objetivas e discursivas, além de teste aptidão física (somente a carreira de policial judicial). Os aprovados na seleção receberão a remuneração inicial de R$ 12.455,30, para os cargos de analista, e R$ 7.591,37, para os cargos de técnicom acrescidos de benefícios.

Leia também: UNDF retifica novamente edital de certame que oferta 1.400 vagas

Leia também: TRT-8 retifica edital do concurso e amplia prazo de inscrições

Leia também: Concurso TRT-MT: índice de presença registra 69,34% dos inscritos