IBGE abre nova seleção para 8.231 vagas de agentes e recenseadores

As inscrições ficarão abertas no periodo entre 14 e 16 de setembro, e não será cobrada taxa de inscrições. O interessado deve apresentar o formulário de a desão , preenchido e assinado, presencialmente em um dos postos de inscrição

Ao candidato que obtiver melhor classificação no concurso será oferecida a vaga de agente censitário municipal. Aos demais candidatos classificados serão asseguradas as vagas de agente censitário supervisor, obedecida a ordem de classificação.

Das funções

A seleção é composto por meio de análise de títulos, que abrange a titulação acadêmica dos candidatos. Cabe ressaltar a especificidade na classificação das funções de agente censitário municipal e supervisor: as inscrições serão únicas, portanto as melhores classificações no processo seletivo simplificado serão destinadas ao cargo de agente censitário municipal. As demais serão destinadas para agente censitário supervisor.

O agente censitário municipal terá como responsabilidade gerenciar o trabalho do posto de coleta. Já a principal função de um agente censitário supervisor é orientar os recenseadores durante a execução de suas funções em campo.



Cabe ao recenceadores entrevistar os moradores durante a coleta. A remuneração é mediante a sua produção, variando de acordo com o tempo trabalhado e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. O IBGE recomenda, no mínimo, 25 horas semanais.

Confira as principais datas