STM convoca 50 candidatos aprovados para analista judiciário

A falta de manifestação implicará na nomeação do candidato, obedecendo-se a ordem de classificação (foto: Divulgação/STM)





Os selecionados tem o prazo de quatro dias úteis para comunicar à Diretoria de Pessoal, pelo e-mail cadastrado no site no Cebraspe endereçado à seged@stm.jus.br, o interesse em ser indicado, para nomeação, na Justiça Militar da União - JMU, com exercício nas cidades de Bagé/RS, Brasília/DF, Fortaleza/CE, Manaus/AM e Santa Maria/RS,.



Será obedecida a ordem classificatória, até o limite de cinco analistas judiciários, área judiciária, sendo quatro da lista de ampla concorrência e um da lista de cotas a negros, além de um analista judiciário da área de apoio especializado em análise de sistemas, sendo da lista de cotas negros.





Segundo a publicação, a falta de implicará na nomeação do candidato, obedecendo-se a ordem de classificação.



*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

O Superior Tribunal Militar (STM) convocou, na sexta-feira (11/8), 50 aprovados no concurso realizado pelo órgão para o cargo de analista judiciário. A convocação foi publicada no Diário Oficial da União, desta sexta-feira (11/8). Confira aqui a lista de convocados!