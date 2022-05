Emprego em BH: Revelo prevê R$ 30 milhões para contratação de profissionais

Téllez explica que o evento, intitulado “Nosso principal objetivo é criar as melhores oportunidades de emprego para os milhares de desenvolvedores que vivem no país. É por isso que estamos investindo em comunidades locais como nenhuma outra empresa, nacional ou estrangeira, fez na história do Brasil”, ressalta Jorge Téllez, chief community officer da Revelo.Téllez explica que o evento, intitulado Revelo Community XP, será uma oportunidade para desenvolvedores e profissionais de tecnologia trocarem ideias, promover networking e dar voz à comunidade local.





E para comandar a discussão, o evento contará com a presença de dois profissionais da região: Roberto Nalon, head de ciência de dados da Big Data, Pedro Calais, engenheiro de software na Stone, e Tiago Moura, CTO da Hop.



A programação terá debates e palestras com temas que vão desde carreira, tendências de mercado, comunidade, diversidade a ciência de dados, inteligência artificial e machine learning.



Ao final, a empresa promoverá um happy hour para todos os participantes. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link até o dia 06 de junho. As vagas são limitadas.





O programa





O Revelo Community tem como propósito fomentar a comunidade de desenvolvedores e profissionais de tecnologia do Brasil. A ideia do programa é facilitar a criação de uma rede de comunidades onde os desenvolvedores possam trocar ideias e se conectar com outros profissionais, independentemente de estarem em busca de seu primeiro emprego, se desejam desenvolver suas carreiras em empresas brasileiras ou se estão procurando oportunidades remotas para empresas estrangeiras.





O investimento de R$ 30 milhões de empresas americanas permitirá que milhares de desenvolvedores de software de Minas Gerais obtenham oportunidades remotas estáveis, com salários em dólares e com benefícios de qualidade, como seguro saúde remoto válido em mais de 175 países, treinamento em programas de tecnologia, acesso a uma rede global de coworking e financiamento educacional acessível.









A Revelo Community ainda lançou um blog, uma rede de contribuidores de conteúdo e dois podcasts: CTO Talks, focado em liderança em tecnologia com os principais CTOs do setor, e Dev Talks, focado em elevar as vozes dos principais desenvolvedores no país. Para acompanhar os episódios do podcast, basta acessar a Comunidade Revelo Brasil no Spotify ou YouTube. Para participar e receber todas as novidades sobre a Comunidade Revelo, basta se cadastrar aqui e seguir as redes sociais em LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook.



