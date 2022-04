ClickBus tem mais de 80 vagas abertas na área de tecnologia

Em expansão, a empresa está ampliando o time de tecnologia e investindo em novas ferramentas que são tendências do mercado (foto: Darkmoon_Art /Pixabay)









A empresa está em busca de talentos de diversos níveis para atuar nas áreas de front-end, back-end, flutter, product manager, product owner, product operations, product designer, pricing strategy e engenharia de dados. Além de contar com oportunidades para pessoas de outras áreas do negócio.





A ClickBus atua no mercado de venda de passagens rodoviárias há mais de oito anos e mesmo com a pandemia, que afetou fortemente o setor de turismo no Brasil nos últimos dois anos, vem apresentando resultados positivos.





"Durante a pandemia, vimos o nosso modelo de negócio crescer. De uma capilaridade de 12% passamos a ter 20% nas vendas totais do setor, sendo que tivemos picos onde fomos responsáveis por mais de 40% da emissão de passagens. Por este motivo, pensando em alavancar ainda mais a empresa, estamos ampliando o time de tecnologia e investindo em novas ferramentas que são tendências do mercado, com foco na experiência do cliente e na área de produto e desenvolvimento", conta o CEO da empresa Phillip Klien.