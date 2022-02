Itaú Unibanco tem mais de 100 vagas para tecnologia

A página ainda torna possível a criação de alertas, que notificam os usuários sobre novas vagas disponíveis e também permite que eles conectem seus perfis do LinkedIn para descobrir o quanto têm de match com a vaga disponível.



Todas as informações podem ser encontradas aqui. No portal de carreiras, estão as notícias do setor, vídeos e números sobre a área de tecnologia do banco e detalhamento sobre alguns dos pilares e perfis procurados nos profissionais.A página ainda torna possível a criação de alertas, que notificam os usuários sobre novas vagas disponíveis e também permite que eles conectem seus perfis do LinkedIn para descobrir o quanto têm de match com a vaga disponível.





“Temos ampliado constantemente o número de colaboradores na área de tecnologia, um movimento alinhado à transformação digital do Itaú. Apenas em 2021, foram mais de 2,5 mil colaboradores contratados. Por isso, ter todas as informações para os candidatos em um só lugar, adiantando informações sobre nosso modelo de trabalho e carreiras disponíveis, é vantajoso para todos. Estamos sempre procurando pessoas com diferentes formações, trajetórias e pontos de vista", afirma Estevão Lazanha, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco.