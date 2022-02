ArcelorMittal abre 36 vagas para profissionais com experiência no mercado

Funcionária da ArcelorMittal que atua na Mina Serra Azul (foto: Acervo ArcelorMittal/Divulgação)



O Programa Expert promete que, em uma jornada de oito meses, o contratado - vindo de público externo ou interno - vivenciará o dia a dia da empresa em uma trilha de desenvolvimento, com aprendizagens e experiências de implementação de projetos na atuação prática. A admissão das candidatas e candidatos selecionados está prevista para maio de 2022.

São 36 vagas oferecidas para operações no Brasil. De acordo com Sílvia Gomes, gerente de atração da ArcelorMittal, o Programa Expert traz o novo olhar e objetivos estratégicos do negócio. “No Expert, esperamos que candidatas e candidatos escolham a ArcelorMittal para fazer seu mundo, que venham crescer e se desenvolver profissionalmente junto com a gente. Em nossos processos de atração, por exemplo, levamos em consideração não apenas as habilidades técnicas, mas também avaliamos o alinhamento cultural, as habilidades emocionais e, claro, a diversidade e inclusão. A nossa proposta é: ‘Conheçam o jeito ArcelorMittal, venha do seu jeito’”, explica.





A gerente destaca ainda a pluralidade na empresa, com a nova metodologia aplicada nos programas de atração da empresa (Be AM - Seja ArcelorMittal), em que todas as pessoas são muito bem-vindas. “Por isso, incentivamos que mulheres, pessoas com deficiência, de diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às nossas vagas - inclusive estamos bastante empenhados em aumentar, cada vez mais, a presença feminina na nossa empresa”, complementa Silvia.