iFood tem mais de 400 vagas para profissionais de tecnologia

Hoje, o iFood conta com mais de 5 mil funcionários em todo Brasil e só na área de tecnologia são mais de 1.500 (foto: Licenças Creative Commons) iFood , maior foodtech da América Latina, está buscando mais de 400 profissionais para trabalhar em vagas relacionadas a tecnologia. São oportunidades para profissionais de desenvolvimento de software, desenvolvimento mobile, ciência de dados, produtos, UX/UI, além de segurança da informação.









Gustavo Vitti, vice-presidente de pessoas e sustentabilidade do iFood diz que tipo de ambiente o profissional contratado irá encontrar. Segundo ele, a empresa tem estrutura técnica para desenvolvimento de iniciativas e incentiva autonomia para aplicar as linguagens e ferramentas que considerar necessárias. “Buscamos constantemente por profissionais que tenham senso de dono, espírito empreendedor e que acreditam na transformação do mundo a partir dos dados e da tecnologia”, destaca. “Queremos os melhores talentos com a gente e, para isso acontecer, investimos continuamente no desenvolvimento de nossos profissionais, a flexibilidade de trabalhar remotamente”.





Hoje, o iFood tem mais de 5 mil funcionários no País e só na área de tecnologia são mais de 1.500. O iFood é uma empresa de delivery que envolve entregadores, restaurantes e mercados. A empresa ainda investe no iFood Benefícios, que oferece sistemas de benefícios para empresas e seus colaboradores, além de soluções financeiras, na frente de fintech.