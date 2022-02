Unicórnio tem 234 vagas remotas nas áreas de tecnologia, produto e dados

Todas as vagas da FreteBras também estão abertas para PCDs (foto: janeb13/Pixabay)

A área de tecnologia é a que concentra a maior quantidade de vagas: 157 no total. As oportunidades são voltadas a desenvolvedores back-end, front-end, mobile/Android, arquiteto, agilista, SRE, devops, cloud, infraestrutura e QA.





Na área de produto, há 29 vagas disponíveis para funções como product owner, product manager, group product manager, UX designer, UX researcher e product designer. Também existem 48 oportunidades no setor de dados para cientista de dados, analista de engenharia de dados, analista de inteligência de negócios e analista de segurança da informação.



Em plena fase de crescimento, a FreteBras contratou, em 2021, mais de 100 profissionais dessas áreas e este ano está ampliando ainda mais a atuação dos times, que ficarão responsáveis pelo desenvolvimento de novas soluções para seu marketplace e sua fintech.





“Buscamos sempre pessoas dispostas a inovar e construir tecnologias que ajudem a otimizar e digitalizar a logística do Brasil", destaca Luiz Gustavo Felício, CTO e co-fundador da FreteBras.

Aprendizagem constante e valorização da diversidade

Para promover um ambiente de aprendizagem colaborativa, a FreteBras investe em ações de troca e compartilhamento de informações, como Tech Talks; o FreteBras Tech Blog no Medium, que é um canal onde estão reunidos artigos sobre as inovações e metodologias adotadas na empresa; e os Cafés com Agilidade, que são grupos on-line de debate sobre metodologias ágeis.





A empresa também aposta no poder da diversidade para compor seu quadro de colaboradores. Entre as iniciativas, está a série de lives “Mulheres em tecnologia e produto”, promovida pela FreteBras no LinkedIn. O objetivo é motivar a que mais profissionais femininas apostem pelas áreas de tech e produto como opção de carreira.





Todas as vagas da FreteBras também estão abertas para PCDs.