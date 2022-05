Unimed-BH investe em profissionais de TI e lança treinamento gratuito

Bootcamp Geração Tech Unimed-BH: inscrições vão até o dia 12 de junho (foto: Drika Vianna/Divulgação) Unimed-BH , cooperativa de trabalho médico com atuação na Região Metropolitana de Belo Horizonte e com mais de 1,4 milhão de clientes, em uma parceria com a DIO , plataforma de educação em tecnologia e academia de recrutamento com mais de 800 mil profissionais de TI, idealizaram o treinamento intensivo (bootcamp) Geração Tech Unimed-BH. Serão 10 mil bolsas para pessoas desenvolvedoras de todo o Brasil se inscreverem e se capacitarem.





LEIA MAIS 08:44 - 28/01/2022 Unimed-BH está com mais de 200 vagas temporárias

12:30 - 30/03/2022 Senac tem mais de 11 mil vagas para cursos técnicos gratuitos e a distância

09:30 - 16/03/2022 Senac de BH oferece 475 vagas em cursos gratuitos



“Nosso propósito com o meio tecnológico é revolucionar a saúde, gerar aprendizado contínuo, oportunidades de crescimento profissional e um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. Também temos um forte compromisso com a nossa comunidade, por isso, estamos investindo na capacitação de profissionais para atender o mercado de TI”, afirma o diretor-presidente da Unimed-BH, Frederico Peret. Com as bolsas de estudo, a Unimed-BH pretende fomentar ainda mais o desenvolvimento de pessoas em tecnologia e capacitá-las para o mercado de trabalho. Além disso, a Cooperativa quer reforçar sua presença no mercado como pioneira no lançamento de serviços inovadores de saúde.“Nosso propósito com o meio tecnológico é revolucionar a saúde, gerar aprendizado contínuo, oportunidades de crescimento profissional e um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. Também temos um forte compromisso com a nossa comunidade, por isso, estamos investindo na capacitação de profissionais para atender o mercado de TI”, afirma o diretor-presidente da Unimed-BH, Frederico Peret.

Após o programa, a Unimed-BH pretende contratar dezenas de profissionais dentro dos seguintes pré-requisitos: mínimo de um ano de experiência, graduação completa e que resida, ou tenha disponibilidade de mudança, para Belo Horizonte, já que as vagas são em modelo híbrido. As pessoas interessadas podem se inscrever pelo link (clique aqui) até o dia 12/06.





Para atingir seu objetivo, a Unimed-BH fez parceria com uma das maiores plataformas de capacitação do setor tech do Brasil. Segundo Iglá Generoso, CEO da DIO, o Geração Tech Unimed-BH veio para transformar a vida e a carreira das pessoas e pretende alcançar milhares de desenvolvedores de todas as regiões do Brasil e entregar ainda mais experiências educacionais e tecnologia de ponta para quem concluir a jornada.



“A Unimed-BH chega no nosso ecossistema para reforçar a missão da DIO de abrir portas para educação democrática de tecnologia no Brasil, focando em transformar vidas através de oportunidades reais de ensino e entrada no mercado de trabalho.”





A escolha por fazer um bootcamp se justifica porque esse é um modelo de ensino em formato intensivo, em que o principal propósito é desenvolver habilidades e competências de profissionais de maneira ágil.



Os inscritos terão uma imersão completa no aprendizado, por um período de algumas semanas, e já saem com a preparação necessária para encarar os desafios do mercado de trabalho.



A trilha do bootcamp Geração Tech Unimed-BH irá formar profissionais Fullstack, ou seja, mais generalistas, e que, portanto, estarão aptos para as necessidades do mercado. São 127 horas de imersão com quatro mentorias inéditas e exclusivas para inscritos, seis desafios de projetos para desenvolver os desafios de código.

Serviço: