A Unimed-BH informa que para participar do processo seletivo é necessário estar com o esquema vacinal completo (foto: Unimed-BH/Divulgação)









As oportunidades são para enfermeiro, técnico de enfermagem, analista de laboratório, atendente colhedor (responsável pela atividade de coleta e transporte de material biológico) e auxiliar de atendimento ao cliente.





A cooperativa informa ainda que para participar do processo seletivo é necessário estar com o esquema vacinal completo. As vagas são para início imediato.

Diante do agravamento do cenário da pandemia da COVID-19, concomitante com outras síndromes respiratórias, a Unimed-BH está com mais de 200 vagas temporárias para atuar na área assistencial da sua rede própria em Belo Horizonte, Contagem e Betim.