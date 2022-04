McDonald's anuncia abertura de 280 vagas em Minas Gerais

As vagas são para os períodos diurno e noturno e características como dinamismo, facilidade de comunicação e de trabalho em equipe são diferenciais (foto: McDonald's /Divulgação)





Não há exigência de experiência anterior ou graduação superior, pois os contratados passam por um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante, criando oportunidades de desenvolvimento para todos. Com exceção dos menores aprendizes, todos os demais candidatos deverão ser maiores de idade. As vagas são para os períodos diurno e noturno e características como dinamismo, facilidade de comunicação e de trabalho em equipe são diferenciais para quem deseja trabalhar no McDonald's.





Os funcionários da companhia contam com benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. Além disso, o McDonald’s opera sob a filosofia Cooltura de Serviço, que incentiva cada indivíduo a se portar e agir no ambiente de trabalho da forma que se identifique e se sinta bem.



“Contamos com uma força de trabalho de mais de 50 mil pessoas e o tema Diversidade e Inclusão é um dos pilares da estratégia de atuação da empresa”, comenta Fábio Sant’Anna, diretor de gente, diversidade e inclusão da divisão Brasil da Arcos Dorados.





Quem ingressa no time do McDonald’s tem várias oportunidades de desenvolvimento, segundo Fábio Sant'Anna, a partir de um plano de carreira bem estabelecido, incentivo ao estudo e aprimoramento profissional.



Uma das melhores empresas para trabalhar no mundo





A Arcos Dorados mais uma vez marca presença no ranking do Great Place to Work (GPTW), que indica quais são as empresas que oferecem, no Brasil, os melhores ambientes de trabalho a seus funcionários. Desta vez, a companhia ocupa a segunda posição na categoria “empresas de grande porte do varejo”, com mais de 10 mil funcionários.

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe.





A companhia conta com direitos exclusivos de ter, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede tem mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 90 mil funcionários (dados de 31/12/2021). Para saber mais sobre a Companhia, por favor, visite o nosso site.