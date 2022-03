Cenibra contrata jovens aprendizes para o meio rural

Podem se inscrever estudantes de 17 e 24 anos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino fundamental ou médio (foto: Cenibra/Divulgação)









O curso tem início previsto para maio, com carga horária semanal de 20 horas de aulas teóricas e 30 horas de aulas práticas, durante um ano. As aulas ocorrerão no Parque Multifuncional, no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura), em Belo Oriente. Em um segundo momento, a Cenibra pretende abrir novas vagas para outros cursos, também voltados para as operações florestais.





Dividido em três etapas – Núcleo Básico, Núcleo Específico e Prática Profissional –, o programa visa proporcionar aos jovens formação profissional rural, capacitando-os para o ingresso e permanência no mundo do trabalho rural.





Requisitos





Podem se inscrever estudantes de 17 e 24 anos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino fundamental ou médio. Não existe limite de idade para pessoas com deficiência. Os candidatos devem residir nas cidades de Belo Oriente, Naque ou Periquito e distritos. Será dada prioridade a jovens em situação de vulnerabilidade social e da rede pública de ensino.





Benefícios





A Cenibra oferece diversos benefícios, tais como: bolsa-auxílio, transporte seletivo para as cidades da região e seguro de vida.