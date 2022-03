Concurso IBGE: divulgado resultado da prova para 1.812 vagas

(foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE) de Área e Agente Censitário de Administração e Informática.

Os candidatos que não concordarem com os resultados poderão interpor recurso entre 10h do dia 15 de março e 17h do dia 16 de março.

Esse resultado é referente a uma série de concursos públicos que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está promovendo para a formação de uma equipe nacional de profissionais que serão responsáveis pelo Censo Demográfico de 2022.

Ao todo o IBGE oferece mais de 220 mil vagas em todo o país. Saiba mais aqui!

Confira detalhes dos cargos de Coordenador Censitário de Área e Agente Censitário de Administração e Informática:

Agente censitário de administração e informática Cabe a este servidor adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; colaborar na organização e na administração dos Postos de Coleta de sua Coordenação de Subárea; auxiliar a Coordenação Estadual de Informática no preparo, instalação e configuração de equipamentos de informática, pontos de rede (dados e voz) hardwares e softwares nos Postos de Coleta e Subárea; entre outros Status: Inscrições encerradas Vagas: 1.781 Escolaridade: médio completo Salários: R$1700,00 Jornada: 40h semanais Período de inscrições: Taxa: R$ 44 Banca: IBFC Duração: 5 meses, podendo ser prorrogado Coordenador censitário de área O profissional é responsável por responder por questões técnicas, administrativas e operacionais, conforme orientações institucionais e de seu superior do quadro de pessoal efetivo do IBGE; acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas; e adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de Coordenador Censitário de Subárea. Status: Inscrições encerradas Vagas: 31 Escolaridade: médio completo Exigências: CNH “B” Salários: R$3677,27 Jornada: 40h semanais Período de inscrições: Taxa: R$ 66 Banca: IBFC Duração: 7 meses, podendo ser prorrogado