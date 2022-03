Hospital Sírio-Libanês, via Proadi-SUS, oferece mais de 2 mil vagas

Conheças os cursos:





1 - Capacitação presencial em ultrassom em sala de urgência/emergência:





A ultrassonografia realizada em situações clínicas à beira do leito (conhecida como Ultrassonografia Point of Care) pode ser uma importante ferramenta auxiliar, impactando diretamente no diagnóstico precoce e desfecho dos pacientes. Para garantir a prática adequada deste modelo de ultrassom por parte de médicos residentes em salas de urgência/emergência, desde o início do curso, os alunos serão familiarizados com os conceitos da ultrassonografia na prática clínica diária e manuseio de aparelhos de ultrassom, realização de exames em modelos saudáveis e interpretação de imagens, com o intuito de correlacioná-las com achados clínicos.





As aulas poderão ser acessadas por uma plataforma de ensino à distância, contando também com treinamentos presenciais práticos para garantir maior familiaridade com os equipamentos.





A inscrição deve ser feita pela plataforma por um formulário online, sendo que até 45 instituições públicas de saúde podem solicitar a formação de até 10 residentes cada, como descrito no edital





Carga horária: 18h.





Total de vagas: Até 450.





Público-alvo: Residentes médicos e preceptores (profissionais egressos de programas de residência médica) atuantes em salas de urgência/emergência.





2 - Aperfeiçoamento de operação do núcleo interno de regulação/ NIR (EAD):





Visando o desenvolvimento das competências gerenciais do profissional de saúde voltado à regulação de leitos, a iniciativa oferece oficinas e atividades teóricas e práticas síncronas e assíncronas com o intuito de qualificá-los em temas como: diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS) , contextos e desafios para o Núcleo Interno de Regulação (NIR), liderança e eficiência hospitalar, gestão da informação e tomada de decisão em ambientes hospitalares. Além disso, durante todo o curso, o residente será tutorado por membros do Corpo Docente.









Carga horária: 180h.





Total de vagas: Até 225.





Público-alvo: Residentes multiprofissionais.





3 - Aprimoramento do cientificismo e produção científica nos programas de residência:

Para auxiliar os profissionais residentes no desenvolvimento de produções científicas, o curso abordará as principais premissas da pesquisa científica, como: definição de pesquisa; estrutura de um projeto de pesquisa; diferentes desenhos de estudo; métodos estatísticos básicos; roteiros para elaboração e publicação de artigos; e ética em pesquisa. Conforme previsto no edital , a inscrição deve ser realizada no site do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês





Carga horária: 50h.





Total de vagas: Até 875.





Público-alvo: Residentes e preceptores uni e multiprofissionais.





4 - Fortalecimento da formação de residentes na gestão de serviços de saúde (Níveis: básico, intermediário e avançado)

Voltado a residentes e preceptores, a iniciativa oferta três níveis de aprendizado: básico, intermediário e avançado. Os cursos abordam os principais conceitos, ferramentas, metodologias e práticas de excelência de implantação clínica por meio de aulas teóricas assíncronas e atividades práticas à distância. Em todas as modalidades os alunos terão a oportunidade de conhecer os princípios Lean, como a metodologia Seis Sigma (DMAIC), Kaizen, Design para Seis Sigma (DMADV) e Gestão do Fluxo de Valor (VSM), além de outras ferramentas gerenciais variadas de acordo com o nível do curso. Durante toda a sua trajetória de aprendizado, o profissional será tutorado pelo corpo docente da iniciativa, assim como previsto no edital.





Carga horária: 40h.





Total de vagas: Até 225 por nível.





Público-alvo: Residentes e preceptores uni e multiprofissionais.





Além destes cursos, outras oportunidades serão divulgadas no decorrer do ano de 2022 para residentes e preceptores de todo o país, como é o caso do estágio em consultório voltado ao atendimento a populações em situação de rua, que será oferecido em breve. Os residentes terão a oportunidade de vivenciar uma experiência de cuidado integral de atenção à saúde em regiões com recursos limitados e/ou de difícil acesso e com escassez de profissionais de saúde. Os profissionais terão uma capacitação especializada, com foco nas particularidades de atuação no ambiente de atenção primária e no cuidado da população escolhida.