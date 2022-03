Saúde publica seleção emergencial com 100 vagas para médicos

(foto: Reprodução)

A seleção é emergencia e tem por objetivo a contratação e formação de um banco de cadastro de médicos clínicos e médico de emergência, para compor o quadro de profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, executando assistência direta aos pacientes.

Segundo o edital, a aprovação e classificação dos candidatos inscritos não geram qualquer direito à contratação, que ocorrerá de acordo com a situação de emergência e a necessidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Tendo em vista que a seleção tem como objetivo a formação de cadastro de profissionais para realizar o atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus, é vedada a admissão de profissionais que fazem parte do grupo de risco.

Inscrições

Os interessados no processo seletivo simplificado podem realizar as inscrições exclusivamente via internet no site da CEPERJ, banca organizadora, a partir das 08hs de 5 de fevereiro de 2022 até às 23h59 de 9 de fevereiro de 2022. No ato da inscrição os candidatos deverão seguir os procedimentos e selecionar apenas um local de atuação.

Critérios de seleção

Os candidatos serão selecionados mediante Titulação e/ou Experiência Profissional. A valoração da Avaliação de Títulos (Formação Acadêmica) e Experiência Profissional será pontuada conforme a Tabela abaixo:

Ttítulos Descrição quantidade de documentos Pontuação Mestrado Diploma de conclusão em nível de mestrado (título de mestre) na área médica. 1 3 Pósgraduação Diploma de conclusão em nível de pós-graduação na área médica. 1 2 Tempo de exercício profissional na função pública pretendida, em Unidades Clínicas ou Hospitalares - Comprovada através de declaração da instituição ou registro em Carteira de Trabalho Acima de 06 meses 10

No ato da convocação, os candidatos convocados deverão apresentar a documentação comprobatória de Títulos e Experiência Profissional para avaliação, validação e veracidade da documentação, sob pena de eliminação do processo seletivo.

Confira a distribuição das vagas, conforme o edital:

Os médicos selecionados ficarão responsáveis pelas seguintes funções:

MÉDICO - MEDICINA DE EMERGÊNCIA

Realizar atividades de plantonista ou rotineiro da Unidade de Medicina de Emergência, conforme escala de plantão; realizar o atendimento de porta em emergências em adultos, crianças, idosos e gestantes, conforme classificação de risco; realizar o atendimento de suporte às áreas de Ortopedia e Cirurgia do Trauma, quando solicitados; realizar o atendimento inicial na sala de emergência e internação nos leitos de retaguarda da medicina de emergência, conforme normas estabelecidas, especialmente nas linhas de cuidado do IAM e AVC; avaliar e definir as condutas diárias dos pacientes internados nos leitos de retaguarda da medicina de emergência; orientar os residentes, internos, alunos e estagiários em serviço nas salas vermelha, amarela e leitos de retaguarda; assumir as funções de coordenação e assistência em casos de múltiplas vítimas e desastres, conforme acionamento do plano de desastres do hospital; auxiliar os plantonistas das clínicas de retaguarda em procedimentos de emergência, em caso de necessidade; seguir as rotinas e protocolos definidos pelo Serviço de Medicina de Emergência da Rede SES-DF; participar de times de resposta rápida do hospital, conforme protocolos definidos; realizar o transporte intra-hospitalar do paciente sob seus cuidados a outros setores do hospital, conforme necessidade; tripular Unidades de Suporte Avançado (USA), no caso de necessidade de transporte que necessitam de transferência ou avaliação de outros hospitais da Rede SES-DF; participar das reuniões do Serviço de Medicina de Emergência; participar com aproveitamento das atividades de capacitação oferecidas, definidas como obrigatórias, pela Rede SES-DF;

MÉDICO CLÍNICA MÉDICA Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas ao atendimento a pacientes, estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e(ou) cirúrgica, observando o contido no Código de Ética Médica; realizar atividades técnico-administrativas que se fizerem necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico e a proteção da saúde individual e coletiva; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse da área.