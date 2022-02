Ministério da Saúde abre seleção com 4 mil vagas no Rio de Janeiro

(foto: Governo do Rio de Janeiro/Divulgação) Ministério da Saúde publicou um edital com 4 mil vagas para atuação temporária nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Os ganhos chegam a R$11 mil. O documento foi publicado nesta sexta-feira (11/02) no Diário Oficial da União.

As contratações temporárias terão o prazo contratual máximo de 6 meses, podendo ser prorrogadas. Do total de oportunidades, 2.491 são destinadas a profissionais de nível superior. A distribuição ocorre da seguinte forma entre as áreas: Medicina: 1.051 vagas, com destaque para os cargos de anestesiologista (126 postos) e Clínica Médica (180);

Enfermagem: 945 vagas, com destaque para o enfermeiro geral (520) e o de Terapia Intensiva (196);

Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico: 495 vagas, com destaque para os cargos de fisioterapeuta intensivista (150) e nutricionista clínico (90).

Já no nível médio e médio técnico, são reservadas 1.281 vagas, sendo 821 apenas para técnicos de enfermagem.

As demais oportunidades estão distribuídas por cargos da área de Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico (460).

Neste último caso, destacam-se os cargos de assistente administrativo, de nível médio, e com 240 vagas, e os técnicos em laboratório e radiologia, com 70 e 80 postos, respectivamente.

Processo seletivo A seleção do Ministério da Saúde ocorrerá por meio de uma análise curricular. Os documentos deverão ser enviados no ato da inscrição. É importante destacar que não serão contratados: candidatos que ocupem cargo efetivo ou emprego permanente em órgão da Administração Pública Federal Direta e Indireta;

participem de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exerça o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

profissionais que acumulem mais de dois cargos públicos. A etapa de seleção do processo seletivo do Ministério da Saúde será eliminatória.

Os selecionados serão contratados pelo período de seis meses, cabendo prorrogação por igual período. Eles serão alocados em uma das seguintes unidades de saúde: Hospital Federal de Andaraí (HFA);

Hospital Federal de Bonsucesso (HFB);

Hospital Federal da Lagoa (HFL);

Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE);

Hospital Federal de Ipanema (HFI);

Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF);

Instituto Nacional de Cardiologia (INC);

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); e

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Inscrições serão aceitas até dia 20 pela FGV As inscrições para o concurso Ministério da Saúde foram abertas nesta sexta-feira (11/02), por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora. Os cadastros serão aceitos até as 23h59 do dia 20 de fevereiro. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$12 (níveis médio e técnico) ou R$15 (superior), até o dia 22 de fevereiro. É possível se inscrever em até dois cargos distintos.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca , até as 8h do próximo sábado, 12.