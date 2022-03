Saúde do DF convoca médicos aprovados em seleção emergencial

A seleção visa a formação de cadastro de profissionais de saúde – Médicos, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).





Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida, impreterivelmente, no período de 14 de Março de 2022 à 22 de Março de 2022, exceto sábado e domingo. Os candidatos convocados deverão se apresentar na Secretaria de Estado de Saúde, situado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª andar, Ed. PO 700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF, conforme horário de atendimento de 09h às 12h e de 14h às 17h, na Gerência de Seleção – GESP/DIPMAT, para avaliação da documentação referente à titulação e/ou tempo de experiência e posteriormente ao Núcleo de Admissão e Movimentação – NUAM/GEAP.





Os selecionados deverão apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental, bem como apresentar toda documentação exigida (original e cópia) no edital de abertura.





O não comparecimento do candidato no prazo estipulado para contratação significará a exclusão do mesmo no certame. O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e os exames médicos pré-admissionais no prazo determinado, perderá automaticamente o direito à contratação e será eliminado do processo e substituído pelo cadastro de reserva.





Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva participação e será excluído do processo seletivo.