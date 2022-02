Ticket abre inscrições para programa de estágio 2022

Podem se candidatar estudantes do ensino superior, sem restrição de curso (foto: Orna Wachman /Pixabay )









Durante o programa, que tem o prazo de 24 meses, os estagiários terão a orientação dos gestores de suas respectivas áreas, que darão todo o suporte no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. “Os gestores serão orientados pela área de recursos humanos a apoiarem o desenvolvimento dos seus estagiários, por meio de um onboarding estruturado, com ações de capacitação e rotina de feedback. O RH será o facilitador e responsável pelas agendas de treinamento e acompanhamento do processo”, conta Amaro.



Além disso, os estagiários terão acesso aos benefícios voltados à educação disponibilizados pela empresa, como a plataforma Edenred Digital University (EDU), que reúne um conjunto de treinamentos online com foco no aprimoramento contínuo dos profissionais, e as parcerias com universidades.





Completam o pacote de benefícios oferecidos pela Ticket bolsa auxílio, planos de saúde e odontológico, Ticket Restaurante, Ticket Transporte, Ticket Cultura, seguro de vida, Gympass e auxílio home office.