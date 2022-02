Empresa de TI abre 150 vagas para diversas áreas em home office

Entre os cargos, colocações para desenvolvedores backEnd, core, web analytics, entre outras (foto: Gerd Altmann/Pixabay )





As oportunidades são para desenvolvedores backEnd/Java, react native, dotnet, core, react/node, web analytics, QA, desenvolvedor Android, analista LGPD, analista oracle EBS, entre muitas outras.



As vagas são para trabalho remoto, e a empresa oferece além da remuneração, gympass, acesso a assistência médica e duas semanas anuais de descanso remunerado como benefícios.

“A TI do futuro dependerá, cada vez mais, de profissionais com perfis empreendedores, criativos, tomados pelo que chamamos internamente de sentimento de dono. Softwares são construídos por pessoas, que representam os maiores e melhores ativos", destaca Fabrício Visibeli, sócio-diretor da CBYK.



PERFIL DO MERCADO





Em 2021, a empresa fez uma pesquisa em âmbito nacional para descobrir o perfil dos profissionais de software no Brasil e constatou que mais da metade (52%) são jovens entre 20 e 30 anos, seguidos por jovens entre 16 e 21 (23%). Entre 30 e 40 anos, 21% e mais de 40 anos, apenas 4%.



O levantamento também mostrou que os homens dominam o mercado, ocupando 65% das vagas. As mulheres ocupam 27%, seguido por os LGBTs, com 8%.



A pesquisa quantitativa da CBYK foi com 400 profissionais de todo o Brasil somada a 200 colaboradores da empresa por telefone durante o período de 18 a 24 de maio de 2021. A amostra tem margem de erro de aproximadamente 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.









O setor de tecnologia está a todo vapor. A expectativa é que o setor cresça 10,6% em 2022, segundo a IDC Brasil . Acompanhando esse cenário, a CBYK , empresa de desenvolvimento de softwares soluções personalizadas de TI, que hoje conta com cerca de 260 colaboradores, está com 150 vagas abertas para diversas áreas em todo o País. Para candidatar-se a vaga basta enviar e-mail para