Sete Lagoas divulga edital de processos seletivos com 306 vagas

Aos aprovados e contratados, a carga horária será de 20 a 40 horas semanais, e salários entre R$ 1.097,46 a R$ 1.800,00 ou o salário mínimo vigente, além de gratificações conforme o cargo. As inscrições seguem até 21 de fevereiro, no site do Instituto Consulpam

A taxa de inscrição custa R$ 20,00 para cargos de ensino fundamental; R$ 24,00, para ensino médio; e R$ 27,04, para ensino superior.

Os processos seletivos consistirão em prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.



A data previsa é 27 de março de 2022, referente aos cargos do edital 001/2022, e no dia 26 de março de 2022, para os cargos do edital 002/2022.

Vagas

Processo Seletivo 001/2022

Educador (15); Auxiliar de Secretaria I (7); Instrutor de Informática (1); Instrutor de Oficina Pedagógica - Artesanato (CR); Instrutor de Oficina Pedagógica - Artes (1);Instrutor de Oficina Pedagógica - Canto (1); Instrutor de Oficina Pedagógica - Capoeira (1); Instrutor de Oficina Pedagógica - Dança (CR); Instrutor de Oficina Pedagógica - Esportes (1); Instrutor de Oficina Pedagógica - Informática (1); Instrutor de Oficina Pedagógica - Karatê (1); Interprete de Libras (1); Técnico em Educação I (5); Técnico em Biblioteca (2); Técnico em Nutrição e Dietética (CR); Técnico Orçamentário (1). Nível Superior: Psicologia (1); Serviço Social (2); Motorista de Veículo Leve (2); Técnico Superior de Ensino I (2); Analista de Suporte Computacional (1); Bibliotecário (1); Inspetor Escolar I (1); Pedagogo (5); Professor de Educação Básica - Ciências (1); Professor de Educação Básica - PEB - Educação Física (1); Professor de Educação Básica - PEB - Ensino Religioso (1); Professor de Educação Básica - PEB - Geografia (1); Professor de Educação Básica - PEB - História (1); Professor de Educação Básica - PEB - Inglês (1); Professor de Educação Básica - PEB - Língua Portuguesa (2); Professor de Educação Básica - PEB -Matemática (1); Professor de Educação Básica - PEB - Atuação na Educação Infantil e ensino Fundamental - anos Iniciais (38); Nutricionista (1).

Processo Seletivo 002/2022

Auxiliar Administrativo (20); Educador Social (20); Entrevistador Social (19); Nível Superior: Técnico de Nível Superior - Direito (1); Técnico de Nível Superior - Pedagogia (4); Técnico de Nível Superior - Psicologia (21); Técnico de Nível Superior - Serviço Social (29); Auxiliar de Gerência (2).

Clique aqui e veja edital.001 e 002