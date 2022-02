Concurso ICMBio: locais das provas de domingo são divulgados

(foto: ICMBio/Divulgação)

A empresa organizadora do concurso do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICBMBio) divulgou, nesta terça-feira (02/02), os locais de aplicação das provas do certame, que serão aplicadas no próximo domingo (06/02) . A consulta ocorre de maneira individual, mediante preenchimento do número de CPF, pelo site do Cebraspe , organizador da seleção.