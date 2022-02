Unifort abre 120 vagas para representantes comerciais

Aumento de vagas se deve ao aquecimento do setor (foto: Divulgação)

Empresa especializada distribuição de produtos voltados para o mercado de autopeças e construção civil, a Unifort abriu vagas de empregos em diversas áreas e níveis de escolaridade para atuar em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e nos estados de Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul.

As oportunidades são para vendedores, televendas, representantes comerciais e PCDs.





Para acessar a lista de vagas acesse o endereço de vagas da empresa clicando aqui e envie o currículo para rhvendas@unifort.com.br ou para o WhatsApp (31) 99363-5519.





O aumento na oferta de oportunidades se deve ao aquecimento do setor, mesmo diante da crise gerada pela pandemia. No geral, o mercado movimenta no país R$ 100 bilhões e tende a crescer entre 6% e 7% até 2023, segundo pesquisa da McKinsey.





A Unifort foi fundada em 1987, em Betim. Hoje, além da sede em Minas, que possui 20 mil metros quadrados, a empresa conta com 14 filiais estrategicamente espalhadas pelo Brasil.