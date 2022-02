Concurso PCRJ: locais de prova para técnico de necropsia são divulgados

(foto: PC RJ/Divulgação) A Fundação Getulio Vargas, organizadora do concurso Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC RJ) para técnico de necropsia, divulgou os locais de prova do certame, para o cargo de nível médio. Os exames estão marcados para o próximo domingo, 6 de fevereiro, das 12h às 16h.





A consulta é individual e está disponível pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV). Para acessar, é necessário digitar o CPF do concurseiro. Os candidatos deverão emitir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com o local e horário de realização das provas. Também será necessário imprimir esse documento para apresentação no dia dos exames.

A orientação é chegar com antecedência ao local de aplicação. Para evitar aglomerações, as entradas serão feitas em grupos, de acordo com a letra inicial do nome, e dividida em blocos de horários:

10h30 – A a H;

10h50 – I a P;

11h10 – Q a Z.

Os portões serão fechados impreterivelmente às 11h45. Além do Cartão de Confirmação de Inscrição, os candidatos deverão apresentar documento de identificação com foto, preferencialmente o utilizado na inscrição, e caneta esferográfica azul ou preta. O uso de máscara de proteção facial, que cubra nariz e boca, é obrigatório para evitar a disseminação do coronavírus.





A FGV informou que, ao todo, 31.010 pessoas se inscreveram para as dez vagas de técnico de necropsia do concurso para Polícia Civil do Rio de Janeiro. A carreira tem como requisito o ensino médio completo, com remuneração inicial de R$ 5.165,75.





Provas

Os candidatos do concurso PC RJ serão avaliados mediante prova objetiva composta por 60 questões. Desse total, 30 serão sobre Conhecimentos Gerais (20 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática). As demais 30 questões serão sobre Conhecimentos Específicos (Noções Básicas de Biologia e Anatomia Humanas, Noções de Prova no Processo Penal e Noções de Direito Administrativo).

O número de perguntas de Conhecimentos Específicos por disciplina não foi informado. Conforme o edital, será aprovado quem obtiver o mínimo de 50% de pontos em cada um dos módulos.

O concurso também será composto pelas etapas de: teste de capacidade física, exame psicotécnico, exame médico, curso de formação e investigação social.

Serão convocados para a prova de capacidade física os 100 candidatos com as melhores pontuações na objetiva.