Empresa de TI abre 190 vagas: salários de R$ 2 mil a R$ 20 mil

A Opah IT tem vagas para posições de desenvolvedores, analistas e arquitetos para trabalho remoto e presencial (foto: StartupStockPhotos/Pixabay)

As vagas são para desenvolvedores, analistas e automação pleno. E para se candidatar basta acessar o site





A empresa que é referência no mercado na implementação dos chamados “squads as a service”, demanda que aumentou consideravelmente durante a pandemia, busca profissionais de todo o Brasil para completar o time.



Confira as posições abertas, salário e total de vagas para cada cargo:





1 - QA Automação Pleno

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 4.000,00 a 20.000,00

Vaga home office





2 - Desenvolvedor Backend Java Pleno e Sênior

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 4.000,00 a 20.000,00

Vaga home office

3 - Analista UI/UX

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 4.000,00 a 20.000,00

Vaga home office





4 - Analista de Testes Sênior

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 4.000,00 a 20.000,00

Vaga home office





5 - Desenvolvedor Backend .net Pleno

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 4.000,00 a 20.000,00

Vaga home office





6 - Arquiteto de Aplicação

Total de vagas: 5

Salário: de R%uFF04 5.000,00 a 20.000,00

Vaga home office





7 - Desenvolvedor React Native

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 2.000,00 a 20.000,00

Vaga home office





8 - PO - Product Owner

Total de vagas: 5

Salário: de R%uFF04 4.000,00 a 20.000,00

Vaga home office





9 - Desenvolvedor Angular frontend

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 2.000,00 a 20.000,00

Vaga home office





10 - Desenvolvedor Backend. Net Core Pleno

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 2.000,00 a 20.000,00

Vagas home office e presencial





11 - Desenvolvedor Angular js e angular 4+

Total de vagas: 20

Salário: de R%uFF04 2.000,00 a 20.000,00

Vagas home office e presencial