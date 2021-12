Startups aquecem o mercado de trabalho com mais de 275 vagas

Há vagas presenciais em aberto para os setores comercial e de tecnologia (foto: StartupStockPhotos/Pixabay )



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o índice de desempregados caiu para 12,6% no terceiro trimestre de 2021. É a primeira vez que a taxa fica abaixo de 13% desde o trimestre terminado em abril de 2020, mas, mesmo assim, ainda atinge um alto número de brasileiros: 13,5 milhões.



Quem muito está contribuindo para o reaquecimento do mercado de trabalho são as startups, que crescem em ritmo acelerado e impulsionam o setor. Atualmente, são mais de 275 vagas em aberto para atuação em diversas áreas.













Entre os cargos, que se dividem nos modelos remoto e presencial, estão: copywriter, executivo de vendas, analista de dados, agile master e desenvolvedor. O cadastro pode ser realizado pelo LinkedIn ou pela página da Quero 2 Pay

Já no interior de São Paulo, no município de Franca, a Quero 2 Pay, fintech de meios de pagamentos por maquininhas de cartão, está com 22 oportunidades nas áreas de marketing (2), comercial (4) e tecnologia (16).



Vagas em Ribeirão Preto (SP)





Na cidade de Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo, três empresas estão com oportunidades. A Dryve, plataforma digital que por meio da sua rede exclusiva de agentes autorizados oferece produtos e soluções automotivas ao cliente final, está com 30 vagas presenciais para complementar o time comercial. Para se candidatar ao cargo de analista de relacionamento comercial, clique aqui





Também a 7Stars Ventures, holding de investimentos, está com mais de 100 vagas presenciais em aberto para os setores comercial e de tecnologia, sendo elas para inside sales e desenvolvedores. Os interessados podem enviar o currículo para: gabriel@7stars.ventures.





Já a Take and Go, rede de vending machines inteligentes que instala cervejas em áreas residenciais e comerciais, está com mais de 120 vagas em aberto. As oportunidades são para trabalhar nos modelos híbrido, presencial ou remoto, nos cargos de assistente, analista, consultor, representante, vendedor, gerente e diretor, para atuar nas áreas de marketing (12), operações (22), corporativa (6), comercial (43) e Tecnologia (41).



Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas@takeandgoapp.com.