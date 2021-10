Trabalhe em home office: startup Loft tem vagas para trabalho remoto

Startup Loft tem vagas o para trabalhar remotamente (foto: Crédito: Mikey Harris)

A Loft é uma startup que facilita a compra e venda de imóveis por meio de uma experiência digital e está com 10 vagas para quem deseja trabalhar de forma remota, mesmo após o fim da pandemia. Atualmente a empresa possui funcionários espalhados por mais de 90 cidades do Brasil e alguns fora do país.

As oportunidades são para as áreas de Tecnologia e Comunicação e Vendas. Uma parte das vagas será destinado a pessoas negras e da comunidade LGBTQIA%2b. As informações sobre os pré-requisitos, escopo das funções e como se candidatar podem ser encontradas no site https://jobs.lever.co/loft nas abas "Remote" e "Brazil".

“Um dos nossos valores se chama ‘Be Yourself’, no português, ‘seja você mesma/o/e’ e a contratação de pessoas diversas, de diferentes cidades e estados, reforça esse pensamento, sendo uma das ações da Loft para tornar o nosso quadro de funcionários cada vez mais plural. Times diversos tomam decisões melhores. Uma de nossas intenções é impactar positivamente a sociedade ao torná-la mais equânime em oportunidades e visões”, afirma Renata Feijó, Diretora de Recursos Humanos da Loft.

Os processos seletivos e de contratação também serão realizados de forma remota. Adotando um modelo de trabalho flexível, o funcionário pode escolher, juntamente com a liderança, pelo trabalho 100% remoto ou flexível, no qual ele comparece três ou mais vezes presencialmente, desde que a função exercida permita.

Como benefícios, a empresa oferece remuneração compatível com o mercado, vale-alimentação/refeição, auxílio home office, auxílio-creche, auxílio-educação, plano de saúde e gympass.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie