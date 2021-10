RioSaúde abre 20 vagas para pediatras

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) abriu as inscrições de um novo processo seletivo emergencial para o preenchimento de 20 vagas temporárias e imediatas como médico nas área de pediatria.

Os profissionais devem ter ensino superior e especialização na área de atuação. Os contratados irão receber remuneração no valor de R$ 4.631,65 para jornada semanal de 12 horas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 25 de outubro no site da Prefeitura do Rio de Janeiro . Conforme definição do Ministério da Saúde, os profissionais só podem participar da seleção mediante apresentação do comprovante de vacina contra a covid-19.