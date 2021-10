Minas Gerais publica nomeação de mais de 1.000 professores

(foto: Gil Leonardi/ Imprensa MG) Novo lote de nomeações de professores aprovados em concurso público foi divulgado na manhã desta sexta-feira (15/10). No dia do professor, mais 1.000 profissionais foram contemplados com a nova chamada, publicada pelo Governo de Minas no Diário Oficial.

Com esta terceira listagem de nomeações publicadas pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) neste ano, o Estado atinge cerca de 7 mil nomeações de profissionais da educação aprovados em concurso público para atuarem na rede estadual desde 2019.

A meta do Governo de Minas é alcançar 8 mil profissionais até o fim do ano, sendo previsto um novo lote com mais mil novos funcionários para o próximo mês.





Nomeações

Os profissionais nomeados irão ocupar o cargo de Professor de Educação Básica (PEB), aprovados no concurso regido pelo edital SEE nº 07/2017. As vagas abrangem 123 municípios de 34 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

Devido às consequências pela pandemia de COVID-19, as nomeações haviam sido paralisadas e voltaram a ser realizadas em janeiro de 2021, quando os indicadores epidemiológicos demonstraram avanços.

A primeira chamada ocorreu em agosto de 2019, onde foram feitas mil nomeações. No mesmo ano, em outubro, outros dois lotes foram realizados. Em março de 2020, uma nova listagem foi publicada, e agora o cronograma vem sendo retomado com a publicação do sexto lote em setembro deste ano.





Prorrogação do concurso

A validade do concurso para os cargos Especialista em Educação Básica e Professor de Educação Básica, referente ao edital nº 07/2017, da SEE/MG, foi prorrogada até 2022. A extensão do prazo permite e garante a continuidade da política de nomeação dos servidores que vem sendo praticada desde o início da gestão.





A listagem publicada nesta sexta-feira (15/10) pode ser consultada no Diário Oficial do Estado .





