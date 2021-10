CBMRS abre 600 vagas para temporários

(foto: CBMRS/Divulgação) O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM/RS) lançou duas novas seleções com o objetivo de contratar 600 guardas-vidas civis para atuação no litoral sul e no litoral norte. Para participar, é necessário ensino fundamental completo e idade entre 18 e 55 anos.





Os profissionais selecionados passarão por fase de capacitação técnica, com duração de 200 horas-aula. Durante o curso, será oferecida remuneração no valor de R$ 2.000. Os aprovados serão lotados em cidades com águas de mar abertas e águas internas abrigadas.





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 2 de novembro pelo site da corporação . Os inscritos passarão por quatro etapas de avaliação: exame de saúde, exame mental, exame de aptidão física e certificação técnica.





A contratação será válida por cinco meses, de novembro de 2021 a abril de 2022.









*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader