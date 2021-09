Serpro abre inscrições para programa de benefícios a startups

LEIA MAIS 10:45 - 02/09/2021 C&A Brasil lança programa para a formação de 50 programadores

Esses sistemas facilitam e agilizam a análise para abertura de contas, concessão de crédito, verificação de prova de vida, autenticação de transações e até autorização de pagamentos, apenas, com uma selfie. São soluções que permitem, inclusive, abertura de contas de forma 100% virtual. Neste primeiro momento, são oferecidos sistemas voltados, principalmente, para a gestão e validação cadastral e biométrica, de forma gratuita, com acesso a 3 mil consultas em 30 dias.





"Nosso objetivo principal é ajudar o maior número de startups brasileiras e, para isso, vamos fazer parcerias com diversos ecossistemas de inovação. Oferecemos tecnologias que simplificam, em muito, todo o processo de validação cadastral e gestão da identidade dos clientes de uma startup. Além disso, damos treinamento em LGPD, o que facilita a conformidade das empresas à nova legislação”, explica Carlos Alexandria, um dos gerentes responsáveis pelas parcerias de mercado no Serpro.



Programa de benefícios





A previsão é que sejam disponibilizados, gradualmente, os sistemas para consulta de CPF e CNPJ os conteúdos relacionados à LGPD. Com o Serpro Booster, startups terão benefícios exclusivos, como acesso a ambientes de demonstração, utilização de créditos para consumo de APIs e cupons de desconto para treinamentos, certificados digitais, além de contratações com valores e parcelamento diferenciados. A startup pode solicitar o benefício por meio de entidades parceiras ou diretamente no site Serpro Ventures.

Requisitos

Podem participar do programa startups do país que sejam brasileiras, estejam em "early stage" e com CNPJ constituído, além de estarem vinculadas a uma entidade parceira do ecossistema. O “early stage” é o estágio inicial de uma startup, que está captando seus primeiros recursos ou lançando produtos e serviços na versão beta.



Também são considerados nesse momento as fases de testes e prototipagem, iniciativas de crowdfunding ou, ainda, o ingresso em uma incubadora ou aceleradora de empresas.



Parceria

Mais que oferecer um programa de benefícios, a intenção do Serpro é promover a troca de experiências e a participação ativa da realidade das startups, entidades representativas e todo o ecossistema. O diálogo com os empreendedores para dúvidas, sugestões ou propostas também pode ser feito pelo e-mail ventures@serpro.gov.br.