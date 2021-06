Transformação digital impulsiona contratações e Bmg abre mais de 100 vagas

No Bmg, no modelo híbrido de trabalho, o colaborador pode escolher quantos dias querem trabalhar presencialmente ou remotamente (foto: Bmg/Divulgação)



Banco Bmg acaba de abrir mais de 100 vagas para profissionais de diversas formações, para atuação em suas áreas digital e tecnologia.



O banco, que tem declarado seu intuito de ser uma "fintech de 90 anos", ao unir uma estratégia digital arrojada com uma presença forte do mercado, dá mais um passo relevante ao buscar mais de uma centena de profissionais para acelerar ainda mais sua transformação.



acaba de abrir mais de 100 vagas para profissionais de diversas formações, para atuação em suasO banco, que tem declarado seu intuito de ser uma "fintech de 90 anos", ao unir uma estratégia digital arrojada com uma presença forte do mercado, dá mais um passo relevante ao buscar mais de uma centena de profissionais para acelerar ainda mais sua transformação.

"O Bmg tem uma forma de trabalho extremamente ágil e dinâmica, que se destaca do estereótipo de ‘banco tradicional’. Adicionalmente, é um banco com foco muito claro em trabalhar na inclusão financeira no Brasil. Isso permitiu um crescimento muito acelerado do nosso canal digital, e estamos aumentando as apostas agora nessa frente. Queremos pessoas que desafiem o status quo, que provoquem, e que queiram participar da construção de algo novo no mercado brasileiro", afirma Alexandre Winandy, diretor de digital e marketing do Bmg.





Quando a pandemia deu seus primeiros sinais, o Bmg foi um dos primeiros bancos a adotar o home office, e o primeiro a declarar um modelo híbrido de trabalho no qual os colaboradores poderão escolher quantos dias querem trabalhar presencialmente ou remotamente. Isso possibilita que as mais de 100 vagas sejam disputadas por candidatos de todo o Brasil.





vagas, que serão divulgadas no LinkedIn do Banco Bmg ( As, que serão divulgadas no LinkedIn do Banco Bmg ( https://www.linkedin.com/company/bancobmg/ ), são oportunidades para quem sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro e não abre mão de desenvolver as suas capacidades no mundo digital.









Com um aumento de quatro vezes a quantidade de contas digitais nos últimos 12 meses, o Bmg está em constante crescimento e atingiu, no último trimestre, 20,9 mil contas abertas por dia útil.