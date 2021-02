Banco PAN tem mais de 300 vagas abertas: salário até R$ 12 mil

O Banco PAN anuncia mais de 300 vagas para processo seletivo 100% onl-ine, sendo 150 vagaspara consultores comerciais, 100 para tecnologia e 60 para as áreas de operações, crédito e cobrança, analytics, produtos, CRM e marketing.das vagas oferecidas vai de R$ 2.400 a R$ 12 mil e para a área comercial também é oferecido comissionamento.

As vagas são abertas para todas asdo Brasil. Também são destinadas%u202Fa%u202Fpessoas com deficiência, que integrarão o%u202Fprograma de diversidade e inclusão do%u202FPAN: https://www.bancopan.com.br/trabalhe-conosco/

Além da remuneração, as propostas incluemcomo assistência médica e odontológica, vale-refeição e vale-alimentação, auxílio creche, seguro de vida, programa de parcerias, programa de participação nos resultados,%u202FGympass%u202Fe%u202Fday%u202Foff de aniversário.%u202F

Os interessados podem sepela%u202Fpágina de carreiras do PAN, pelo LinkedIn: https://br.linkedin.com/company/banco-pan ou via sites parceiros (Glassdoor, Indeed e Vagas.com ).%u202F%u202F