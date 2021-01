Prefeitura abre inscrições para Banco de Estágios 2021

(foto: Bernardo Gouvêa/Wikimedia Commons)





A Prefeitura de Belo Horizonte abriu inscrições para o seu Banco de Estágios 2021. Direcionado para estudantes interessados em atuar em um dos órgãos públicos municipais, o cadastro só poderá ser concluído após o preenchimento da ficha disponível no portal da prefeitura e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição a ser enviado para o endereço de e-mail informado pelo candidato.









Com duração de dois anos, o programa de estágio da prefeitura é voltado para estudantes que cursam os anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e níveis médio, técnico ou superior, de qualquer área ou período.



Os candidatos devem ter pelo menos 16 anos, morar preferencialmente em Belo Horizonte e ser frequente em suas instituições de ensino.





De acordo com o Banco de Estágios, estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados – 10% do total de vagas disponíveis são reservadas para esse público – , o estágio é garantido até o fim do curso.





Os estagiários terão direito a uma bolsa de R$ 420 por quatro horas trabalhadas para ensino médio e R$ 614 (4 horas diárias); R$ 833,35 (5 horas); e R$ 1 mil (6 horas) para estudantes do nível superior. Outros benefícios aos novos estagiários da prefeitura são: recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte.





Estudantes que fizeram o cadastro em 2020 e desejam participar do Banco de Estágios 2021 devem se inscrever novamente. Para se inscrever, os interessados devem se cadastrar no link: http://estagio-captacao.pbh.gov.br/login.php?ret_link=/&type=notLogged





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram