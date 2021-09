Startup de viagens corporativas abre 20 vagas em Minas Gerais

Time Onfly: as oportunidades de trabalho na travel tech são direcionadas a pessoas que residam ou tenham como morar em BH (foto: Onfly/Divulgação)













A partir de um modelo inovador e escalável, a Onfly vem se consolidando para tornar-se uma “scale-up” do setor. O termo em inglês (que significa escalar), ainda pouco conhecido no Brasil, se refere às empresas de alto crescimento, em número de funcionários ou receitas.



Na verdade, o primeiro quesito para um negócio ser considerado uma “scale-up”, de acordo com a Endeavor é o registro de pelo menos 20% de aumento. E a Onfly deve atingir em agosto deste ano três vezes a receita do melhor mês pré-pandemia, além de um crescimento no número de colaboradores. Se em junho do ano passado ela estava com sete colaboradores, no mesmo mês deste ano, passou para 30. E a expectativa é fechar 2021 com 45 funcionários.





Outra característica que faz da Onfly uma empresa “scale-up” é seu estilo de negócio escalável. Ou seja: ela consegue ganhar tração ao longo do tempo, aumentando a sua margem de receita, mesmo diante de dificuldades e desafios. E essa história a startup mineira conhece muito bem, afinal, o espírito de “dar a volta por cima” e superar obstáculos está em seu DNA, visto que, com a pandemia da COVID-19, todo o setor de turismo entrou em total declínio por causa das medidas de isolamento social.



“Mas, conseguimos identificar a luz no fim do túnel e reverter a situação, alcançando resultados recordes em receitas, números de clientes e, inclusive, mais que dobrando a movimentação financeira que tínhamos na pré-crise sanitária”, aponta Marcelo Linhares, CEO da Onfly.





Com isso, a perspectiva é que a startup termine 2021 com uma movimentação de R$ 40 milhões e R$ 1 bilhão transacionado em 2024.





Geralmente, uma empresa “scale-up” é liderada por empreendedores de alto impacto. E o que significa isso, na prática? Diferentemente dos demais gestores e empresários, esse grupo, no qual Marcelo Linhares está inserido, se preocupa com a repercussão de seu negócio no meio ambiente ou na sociedade de forma geral, para retribuir, de alguma forma, todo o auxílio que recebeu durante a sua jornada de crescimento.



Tratando-se de uma travel tech que visa muito mais que o lucro, propriamente dito, e mostrando que é possível crescer com responsabilidade, a Onfly atua nos segmentos de saúde, construção civil, agronegócio, entre outros, realizando gestão de viagens e despesas para as empresas e seus funcionários, sanando ineficiências do mercado de viagens por meio de uma tecnologia de ponta e um atendimento premium.





Seu principal propósito é oferecer soluções de redução de custos, controle e transparência nos processos de viagens, com foco na autonomia, entregando a melhor experiência para o gestor e para o viajante.





Algo extraordinário sobre as companhias “scale-ups” no Brasil é que, em números totais, elas representam menos de 1% do total de empresas, todavia, elas são incumbidas pela geração de muitos postos de trabalho, como aponta um relatório da Endeavor, que diz: “o Brasil tem cerca de 20 mil scale-ups, 0,5% do total de empresas do país, e apesar disso, elas são responsáveis por 1,6 milhão de novos empregos em três anos (2014-2017)”.