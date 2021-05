Startup BossaBox tem vagas para talentos da tecnologia

A BossaBox ( https://bossabox.com/para-empresas ), startup que é referência em squads-a-service no Brasil, tem como principal fundamento a cultura de inovação e visa disseminar conceitos como "Economia da paixão" e "Futuro do trabalho". A empresa acredita que o poder de transformar o mundo está nas mãos das pessoas e, por isso, busca o empoderamento de profissionais.

Profissionais freelancers de todas as áreas podem se registrar no site da startup