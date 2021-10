Uber expande no Brasil e tem 160 vagas, 60 são para área de tecnologia

Com a expansão, a empresa abriu novas vagas em posições como de engenharia backend e desenvolvimento mobile Android e IOS. As funções estarão baseadas na nova sede da Uber no Brasil, o Uber Campus , anunciado pela empresa em maio. Embora os times estejam localizados no país, as ferramentas e os projetos aqui desenvolvidos são de aplicação global.





"A plataforma da Uber é usada por milhões de pessoas todos os dias, por isso, uma das características mais interessantes em trabalhar aqui é sentir o impacto imediato daquilo que realizamos e saber que a tecnologia que estamos desenvolvendo hoje está contribuindo para construir um futuro melhor para as pessoas e para as cidades", comenta Rafael Pereira, head de tecnologia da Uber no Brasil.





Com mais de 20 mil funcionários no mundo, a Uber acredita que grandes problemas só podem ser resolvidos coletivamente, a partir de múltiplos pontos de vista. Por isso, a empresa busca criar um time diverso e multidisciplinar.

Outras vagas

Além das vagas para a área de tecnologia, a Uber também tem outras 100 posições em aberto no Brasil, com vagas exclusivas para pessoas negras e PCD. As áreas vão desde comercial, comunicação, operações, Aaendimento e desenvolvimento de negócios.





"Queremos criar um ambiente de trabalho que seja inclusivo e reflita a diversidade das cidades onde operamos. Por isso, na Uber temos espaço para todo tipo de talento, independente de raça, idade, identidade de gênero ou mesmo formação", afirma Pamela Chusyd, head de recrutamento da Uber no Brasil.

Sobre o Centro de Tecnologia

A Uber vem atuando permanentemente para tornar sua plataforma a mais segura possível para usuários, motoristas e entregadores parceiros - o que foi reforçado depois que o seu CEO, Dara Khosrowshahi, tornou a segurança a prioridade da empresa. Como parte dessas ações, a empresa abriu há dois anos em São Paulo seu primeiro Centro de Desenvolvimento Tecnológico na América Latina com foco inicialmente em segurança. Hoje, o Centro conta já com seis áreas de tecnologia, compostas por times de engenharia, UX, Produto e dados.





Com um investimento de R$ 250 milhões previsto para cinco anos, cerca de 100 especialistas já foram contratados nos últimos anos para desenvolver tecnologias que podem eventualmente se transformar em novos recursos e funções do aplicativo de mobilidade para todo o mundo. Os outros centros de tecnologia da Uber estão em Louisville, Nova York, Palo Alto, Pittsburgh, São Francisco e Seattle, nos EUA; em Amsterdã, Paris, Sofia e Vilnius, no continente europeu; e em Bangalore e em Hyderabad, na Índia.

Sobre o Uber Campus

Em maio, a Uber anunciou o projeto de construção do Uber Campus, a nova sede da empresa no Brasil, com o objetivo de oferecer mais espaço e qualidade de vida aos funcionários. A decisão foi tomada após definição de seu modelo de trabalho híbrido, que permanentemente incluirá somente parte da semana de trabalho presencial.





No total, o Uber Campus terá três vezes a área do atual escritório, justamente para acompanhar o crescimento projetado da empresa nos próximos anos. O novo projeto prevê 12 mil metros quadrados de área construída e outros 18 mil de área verde, para trazer mais espaços abertos e ao ar livre. Ele está sendo desenhado para incluir salas de reuniões amplas, restaurante, cafeteria, academia, sala de amamentação, além de áreas para a prática de ioga, alongamento e meditação e para receber os cachorrinhos de estimação dos funcionários.

Second push/Tech Outlets