Take Blip abre mais de 290 vagas na área de tecnologia

Das 290 vagas, 63 são especificamente para pessoas desenvolvedoras (foto: Fdem Onur/Pixabay )

Na contramão do atual cenário de empregabilidade, o setor de tecnologia se mantém aquecido e, segundo estudo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), só no Brasil, serão criados aproximadamente 70 mil empregos na área de TI por ano, até 2024.



Uma das empresas que está surfando nessa onda é a Take Blip, plataforma de comércio conversacional no Brasil e uma das empresas mais inovadoras do universo de comunicação digital, que tem mais de 290 vagas abertas na área de tecnologia.



contemplam todos os níveis de senioridade, chapter leader e tech lead, esta umas das posições mais buscadas atualmente.





"Nosso time está constantemente evoluindo e, consequentemente, elevando o nível de suas entregas. Estamos em um momento de muito crescimento e evolução. Em janeiro, tínhamos 589 pessoas no time, agora, em julho, batemos o marco de mil funcionários", ressalta Daniel Costa, co-fundador e Diretor de RH Take Blip.





Para quem for ocupar as posições na área de tecnologia em Take Blip, a missão junto ao time será a de construir e evoluir a plataforma que já trafega milhões de mensagens em contatos inteligentes por semana e tem uma arquitetura escalável para gestão dos bots.



Grande parte das vagas são para atuar no modelo remoto e é necessário experiência com linguagens orientadas a objeto (preferencialmente C#, .Net Core); prática de continuous integration e continuous deploy, além de domínio e experiência na construção de APIs REST.





disponíveis no link



As vagas estão disponíveis no link https://takeblip.gupy.io/ onde o profissional também pode visualizar um pouco mais sobre a cultura da startup e o perfil desejado para as posições. A contratação conta com diversos benefícios, entre eles: vale-alimentação ou vale-refeição, vale-transporte, vale-cultura, plano de saúde, auxílio odontológico, seguro de vida, PL e PLR, horário flexível e apoio em capacitações (cursos, treinamentos e eventos).





Após a inscrição, os candidatos irão preencher um questionário e, em seguida, poderá ser solicitada uma apresentação pessoal em vídeo. Após isso, vem o processo de testes técnicos e comportamentais, entrevista com o time e, por fim, entrevista de fit cultural. "Apesar da rápida expansão, queremos trazer pessoas alinhadas com nossa cultura e que tenham verdadeira paixão pela inovação", destaca Daniel Costa





