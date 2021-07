Gerdau oferece curso on-line de tecnologia gratuito em Minas Gerais

Além da tecnologia, o curso foca em áreas complementares como cidadania, habilidades comportamentais, comunicação, administração e educação financeira (foto: Gerdau/Divulgação) área de tecnologia da informação e querem ampliar suas chances no mercado de trabalho, têm uma boa oportunidade com o projeto Start, realizado pela Gerdau e o Instituto Ser +. A iniciativa convoca jovens entre 18 e 24 anos a se inscreverem gratuitamente, até sexta-feira (24/7), no curso de tecnologia que terá início em agosto. Jovens que se interessam peladeda informação e querem ampliar suas chances no mercado detêm uma boa oportunidade com o projeto Start, realizado pela Gerdau e o Instituto Ser +. A iniciativa convoca jovens entre 18 e 24 anos a se inscreverem, até sexta-feira (24/7), no curso de tecnologia que terá início em agosto.





LEIA MAIS 11:25 - 06/07/2021 Gerdau amplia vagas para programa de inclusões de PCD em Minas

14:00 - 19/05/2021 Gerdau lança vagas de estágio para estudantes em Minas Gerais

15:00 - 12/05/2021 Gerdau fomenta empreendedorismo e abre inscrições para programa de formação Minas Gerais para moradores de Belo Horizonte, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Moeda, Barão de Cocais, Divinópolis, Sete Lagoas e Três Marias.



A formação será 100% on-line, com duração de três meses, e uma jornada total de 210 h/aula. Para além da tecnologia, o curso traz ainda conhecimentos em outras áreas complementares que serão importantes para a formação profissional desses jovens, como: cidadania, habilidades comportamentais, comunicação, administração e educação financeira. Ao todo, são 53 vagas abertas empara moradores de Belo Horizonte, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Moeda, Barão de Cocais, Divinópolis, Sete Lagoas e Três Marias.A formação será 100% on-line, com duração de três meses, e uma jornada total de 210 h/aula. Para além da tecnologia, o curso traz ainda conhecimentos em outras áreas complementares que serão importantes para al desses jovens, como: cidadania, habilidades comportamentais, comunicação, administração e educação financeira.





Na área de informática e tecnologia da informação, os jovens poderão se aprofundar sobre internet, programas do pacote office, como Outlook e Excel avançado, além de definição de parâmetros de utilização de sistemas, gestão de recursos humanos envolvidos em operações de TI, implantação e documentação das rotinas tecnológicas, controle de níveis de serviço e gerenciamento de sistemas. Não é necessário conhecimento prévio na área, apenas interesse pela área de tecnologia.





De acordo com líder de responsabilidade social da Gerdau, Paulo Boneff, esta é primeira vez que o projeto Start chega à Minas Gerais, com foco nas regiões onde a empresa tem atuação no estado. “A capacitação de jovens para o mercado de trabalho integra a estratégia de atuação social da Gerdau e por isso investimos constantemente nesse tipo de iniciativa com foco em empreendedorismo, formação técnica e agora também na área de tecnologia. Esse projeto nasceu em 2020, idealizado pela Accenture e o Instituto Ser , que faz a seleção, ministra o curso e acompanha os jovens em seu desenvolvimento pessoal e profissional", explica Boneff.





Em 2020, o projeto Start Gerdau aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo ampliado este ano também para Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ao todo serão formados em 2021 mais de 200 jovens em todo o Brasil.



Serviço: