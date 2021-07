Gerdau amplia vagas para programa de inclusões de PCD em Minas

Podem se inscrever pessoas com deficiência com idade a partir de 18 anos, formação completa no ensino médio e residentes em várias cidades mineiras (foto: Gerdau/Divulgação)



O brilho nos olhos dos 20 alunos selecionados pela Gerdau para integrar a primeira turma de 2021 do Programa Pertencer, em Ouro Branco, não deixa dúvidas de que esta é uma oportunidade que pode fazer a diferença em sua trajetória. Eles são os primeiros a ocuparem parte das 100 vagas destinadas pela empresa, neste ano, dentro do projeto formação industrial de Pessoas com Deficiência (PCDs). O brilho nos olhos dos 20 alunos selecionados pelapara integrar a primeira turma de 2021 do Programa Pertencer, em Ouro Branco, não deixa dúvidas de que esta é uma oportunidade que pode fazer a diferença em sua trajetória. Eles são os primeiros a ocuparem parte das 100 vagas destinadas pela empresa, neste ano, dentro do projeto formação industrial de Pessoas com Deficiência (PCDs).







O projeto de formação industrial tem duração de 10 meses, para cada turma, incluindo parte teórica, no ambiente virtual, e a prática, na unidade de Ouro Branco. Após esse período há possibilidade de efetivação de 100% dos candidatos, a depender do desempenho alcançado.



Podem se inscrever pessoas com deficiência com idade a partir de 18 anos, formação completa no ensino médio e residentes em Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto, Itabirito, Mariana, Carandaí, São Brás, Entre Rios, Itaberaba, Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana da capital.





É preciso ainda apresentar laudo médico e ter disponibilidade para treinamento em formato híbrido (presencial e on-line) no período de 8 horas por dia. Os selecionados receberão uma bolsa salarial, além de acesso a diversos benefícios oferecidos pela Gerdau aos seus funcionários, como transporte, alimentação, plano de saúde, plano odontológico, plano farmácia, seguro de vida, entre outros.





O gerente geral da área de laminação, Felipe Weidlich, vê a experiência com pessoas com deficiência em suas equipes como muito positiva para todos.



"Desde a entrada eles já mostram uma ótima entrega, mostrando que são tão ou mais competentes que os outros. São pessoas que têm uma carga extra de vontade, histórico de superação e vibram muito com as conquistas, além de agregar um novo olhar e ponto de vista sobre tarefas às vezes corriqueiras. Vejo como um campo muito fértil para os gestores trazerem melhorias para suas áreas por meio desses profissionais", conta o gerente, que tem deficiência auditiva e é fonte de inspiração para o time.





Diversidade





Empoderar pessoas que irão moldar o futuro é uma das missões da Gerdau e a diversidade é tida na empresa como um dos principais pilares na gestão de pessoas.





De acordo com Graziella Maso, gerente da área de pessoas na Gerdau, o programa Pertencer vem se consolidando a cada ano como uma porta de entrada importante para esses profissionais no mercado de trabalho.



“O objetivo principal é acelerar a inclusão e diversificar cada vez mais o nosso quadro de colaboradores na área operacional, por meio da capacitação interna. Temos ainda programas voltados para a formação e contratação de mulheres, além de outras iniciativas que contemplam as temáticas LGBTI+ e de raça”, explica.



Serviço