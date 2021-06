Retomado! Concurso da PCDF com 2.100 vagas tem novo cronograma

(foto: PCDF/Divulgação)

Segundo o documento, as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de agente de polícia terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 22 de agosto de 2021, no turno da tarde.



Na data provável de 13 de agosto de 2021, será publicado no Diário Oficial e divulgado no



Já para os cargos de escrivão de Polícia Civil do DF, as provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 21 de agosto de 2021, no turno da tarde.

Também na data provável de 13 de agosto de 2021, será publicado o edital que informará a disponibilização da consulta aos locais, horários e as medidas de proteção contra a covid-19.

Na data provável de 13 de agosto de 2021, será publicado no Diário Oficial e divulgado no site do Cebraspe o edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas, as medidas de proteção para evitar a transmissão do vírus covid-19, bem como as demais datas de realização do concurso.

Concorrência

Atenção, concurseiros! Depois de muita espera e ansiedade, finalmente o concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, com 2.100 vagas para agentes e escrivães, foi retormado! A informação foi publicada no Diário Oficial do DF, desta sexta-feira 911/6). O certame estava suspenso em razão da pandemia.O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ) divulgou o número de inscritos nos concursos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). De acordo com o documento publicado, mais de 88 mil candidatos realizaram a inscrição para o cargo de agente e mais de 52 mil para o cargo de escrivão.