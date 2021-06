Positivo Tecnologia oferece 80 oportunidades de emprego em todo o país

As vagas da Positivo Tecnologia são em áreas como logística, tecnologia, marketing, novos negócios, RH e administrativo (foto: Gerd Altmann/Pixabay)



O setor de tecnologia vem sentindo a crescente demanda por mão de obra especializada e, segundo a plataforma GeekGunter, que faz contratações desses profissionais, a área de tecnologia da informação teve aumento de oportunidades de 310% no ano passado, em comparação com 2019.



Para atender à demanda deste mercado, que também cresceu na preferência dos consumidores, a Positivo Tecnologia abre aproximadamente 80 vagas de emprego em todas as regiões do país e em diversas áreas como logística, tecnologia, marketing, novos negócios, RH e administrativo.



"A companhia vem em um movimento de crescimento muito forte. Queremos ser a grande empresa de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Buscamos pessoas que enxerguem nesse propósito, uma grande oportunidade de carreira e crescimento profissional e pessoal. Nossas avenidas de crescimento estão a todo vapor, com inúmeros projetos e desafios em todas as áreas da Positivo Tecnologia. Temos convicção de que as pessoas que integrarem o nosso time vivenciarão um forte desenvolvimento profissional", afirma Adner Uema, diretor de gente & gestão da empresa.





Os interessados devem se identificar com as competências buscadas pela empresa como adaptabilidade (inovador e flexível), parceria (foco no coletivo), inteligência emocional (empatia e controle emocional), protagonismo (responsável por sua rotina e carreira), liderança (conduzir, mobilizar e inspirar) e, por último, mas não menos importante, que sejam pessoas que façam acontecer, ou seja, que tirem seus projetos do papel.



"Temos um universo de oportunidades dentro da companhia. São muitos projetos espalhados em todas as áreas. Procuramos profissionais com brilho nos olhos e que acreditem em sua capacidade de levar a tecnologia para a vida de todos os brasileiros. Nossa cultura é de acreditarmos que quando vamos juntos, podemos ir mais longe", finaliza Adner.