Juntos Somos Mais anuncia mais de 80 vagas na área de tecnologia

Em função da pandemia, todos os colaboradores trabalham em home office (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O setor de construção civil tem se modernizado e entrado cada vez mais no mundo digital. A Juntos Somos Mais, startup detentora do maior ecossistema do setor de construção civil que tem como sócias Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, contribui para essa transformação e anuncia a abertura de 87 vagas em regime remoto para posições em tecnologia. O setor detem se modernizado e entrado cada vez mais no mundo digital. A Juntos Somos Mais, startup detentora do maior ecossistema do setor de construção civil que tem como sócias Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, contribui para essa transformação e anuncia a abertura de 87 vagas em regime remoto para posições em tecnologia.





oportunidades disponíveis incluem mais de 40 vagas para pessoas desenvolvedoras (front-end e back-end), mais de 10 para UX/UI designer, oito para product owner e as demais para posições de data engineer, SRE/devops, QA, DBA e líder técnico.



Para as vagas de front-end, é necessário ter conhecimento das linguagens react ou vue.js; já para back-end, os candidatos precisam ter noções de python, com framework django ou net core.



Em função da pandemia, todos os colaboradores trabalham em home office. Os interessados podem se candidatar pelo LinkedIn da empresa, acessando o link: Asincluem mais de 40 vagas para pessoas desenvolvedoras (front-end e back-end), mais de 10 para UX/UI designer, oito para product owner e as demais para posições de data engineer, SRE/devops, QA, DBA e líder técnico.Para as vagas de front-end, é necessário ter conhecimento das linguagens react ou vue.js; já para back-end, os candidatos precisam ter noções de python, com framework django ou net core.Em função da pandemia, todos os colaboradores trabalham em home office. Os interessados podem sepelo LinkedIn da empresa, acessando o link: https://www.linkedin.com/company/juntos-somos-mais/





A empresa, que tem um programa de fidelidade para varejistas de materiais de construção e profissionais da área e um marketplace que conecta a indústria e o varejo, acredita que o caminho para a diversidade & inclusão é renunciar a fatores limitantes convencionais para os participantes dos processos seletivos. Isso significa que carreiras, formação e cursos específicos não são essenciais para se candidatar.



"Aqui na Juntos Somos Mais, acreditamos que o crescimento começa internamente, por meio do fortalecimento da nossa cultura. Para nossas vagas, buscamos pessoas que queiram fazer a diferença na empresa e no setor de construção civil a partir da tecnologia", diz Bruna Segatto, head de pessoas e cultura da empresa.









"A Juntos Somos Mais é uma empresa de tecnologia para o setor de construção civil. É importante termos na equipe profissionais que queiram aprender, crescer e contribuir para a transformação desse setor. Formação ou anos de experiência não são exigências, queremos pessoas que valorizem uma cultura forte e enraizada no time, que acredite em nosso propósito e que estejam dispostas a criar uma história com a Juntos", comenta Danny Farias, CTO da Juntos Somos Mais.





A área de tecnologia da Juntos Somos Mais vem em forte crescimento desde sua fundação. Em 2018, Danny Farias era o único profissional da área. Pouco mais de dois anos depois, já são mais de 90 pessoas. Ao todo, a startup já tem mais de 200 colaboradores e apesar de ter sede em São Paulo, a Juntos Somos Mais aceita candidatos de todo o país.











Sobre a Juntos Somos Mais: https://www.juntossomosmais.com.br